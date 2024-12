Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento, successo per il ‘Presepio Vivente’ di Valmontone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlVivente di‘ scegliee riscuote grande. Nonostante il meteo non favorevole di ieri sera, l’evento – organizzato dal comitato provinciale UNPLIin collaborazione con la Pro Loco Samnium e la Pro Loco di– si è svolto senza intoppi. Circa 100 i figuranti che hanno sfilato lungo Corso Garibaldi per poi raggiungere il Teatro Comunale dove si è tenuta la rappresentazione. Una tradizione che risale al 1971 e che negli anni ha subito radicali cambiamenti sia nel copione che nella scenografia, suscitando un interesse sempre maggiore. L’evento ha infatti ormai acquisito notevole risonanza anche al di fuori dei confini regionali e ieri è stato molto apprezzato in città. Nel serviziole interviste a Giuseppe Caporaso, vicepresidente UNPLI, e a Lorenzo Fanfoni, presidente della Pro Loco di