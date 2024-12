Biccy.it - Valerio Scanu ricorda L’Isola dei Famosi: “Non la farei più, ecco perché non mi sono ritirato”

Era gennaio del 2015 quandocon le sue scarpette trasparenti si è gettato dall’elicottero per partecipare alla decima edizione dedei, la prima in onda su Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi. A circa dieci anni da quell’anniversario, il cantante hato la sua esperienza ai microfoni di Live Talks.“deiè un’esperienza estrema ed è peggio di quello che si vede, non so come possa aver fatto, me ne sarei andato subito!” – ha dichiarato– “La forza per rimanere lì è stata legale, c’erano le penali! Però al di là di tutto è infattibile, è tosta. Non so se gli altri avessero lo stesso contratto mio, il mio contratto aveva delle penali qualora mi fossi. Quando non c’erano le penali uno si ritirava, si faceva quattro puntate, si stufava e se ne andava.