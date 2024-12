Unione Europea Draghi | Serve cambiamento nella struttura dei mercati solo dopo va emesso nuovo debito comune

Leggi su Open.online

«Se l’emettessecongiuntamente, potrebbe creare uno spazio fiscale aggiuntivo da utilizzare per limitare i periodi di crescita inferiore al potenziale. Ma non possiamo iniziare a percorrere questa strada se non sono già in atto i cambiamentideiche potrebbero aumentare i tassi di crescita potenziale nel medio termine». Mariotorna a chiedere all’di avanzare sul «mercato unico europeo e il mercato dei capitali», riforme «che sono fondamentali» e che possano sbloccare, assieme al periodo di aggiustamento del patto di stabilità, gli investimenti su transizione, difesa e digitale.successivamente si potrà andare avanti con il.Nel suo discorso a Parigi al Cepr (Centre for Economic Policy Research, ndr), l’ex premier e presidente della Bce torna a sottolineare alcuni dei punti del suo rapporto sulla competitività.