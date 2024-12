Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2024 ore 14:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale ricordiamo che su via del Foro Italico tratto della tangenziale fino alle 16 è chiuso il tratto tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni per ilin tutta l’area circostante incidente su via Nomentana nei pressi di via Alessandro Torlonia possibili rallentamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico in servizio anche quest’anno le due linee bus circolari gratuite le cosiddette free uno è free due la prima da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani e gambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate lungo il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti perdiamo orari ZTL perché sempre fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione dell’orario le ZTL di centro storico e del Tridente sono attive 6:30 e 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito