Oasport.it - Sci alpino, lo slalom dell’incertezza a Val d’Isère. Incognita Noel, che ruolo per Vinatzer?

Leggi su Oasport.it

Dopo il gigante c’è loin Vala chiudere il fine settimana delle prove tecniche per la Coppa del Mondo al maschile. Ieri è uscita una gara totalmente pazza, con grandi rimonte dalle retrovie e inserimento di pettorali alti. Tendenza che potrebbe rimanere immutata anche nellovista l’inclinazione nelle ultime stagioni a un grande equilibrio, a una grande incertezza e un livellamento verso l’alto.Il favorito sembra poter essere Clementche ha aperto la stagione alla grande con due vittorie tra Levi e Gurgl, ma in gigante è malamente caduto ieri durante la prima manche, di conseguenza le sue condizioni di forma sono un grosso punto interrogativo. Quindi i galloni del favorito potrebbero passare sulle spalle di Henrik Kristoffersen che ha preso ieri il pettorale rosso in gigante e inper ora ha raccolto un secondo e un sesto posto.