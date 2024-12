Oasport.it - Sci alpinismo, Alba De Silvestro ai piedi del podio nella vertical di Courchevel, Boscacci settimo tra gli uomini

Il primo weekend di scidisi chiude con pochi sussulti per l’Italia. La due giorni di gare si chiude con la sessione di, che non ha regalato podi agli azzurri.I risultati migliori arrivano in ambito femminile, dove arriva un altro quarto posto dopo quello di Giulia Murada di ierisprint: stavolta èDea riscattarsi dopo l’uscita in semifinale sabato, finendo aidelin 26’16”4, a 18”9 dal terzo posto dell’austriaca Sarah Dreier.Doppietta francese con Axelle Gachet Mollaret a trionfare avanti alla solita Emily Harrop che manca la doppietta; in top 10 anche Giulia Murada, nona con il crono di 27’08”3. Tredicesima Lisa Moreschini, a nove secondi dal decimo posto, mentre è diciottesima Giulia Compagnoni.Tra gliinvece gara stradominata da Remi Bonnet, che ha un passo completamente diverso rispetto agli altri: unico fra tutti gli atleti in gara ad andare sotto non solo i 21 minuti, ma anche sotto i 20: il suo 19’47”9 gli permette di rifilare un minuto e quarantanove secondi al secondo, il connazionale Aurelien Gay, con ilchiuso dal francese Xavier Gachet.