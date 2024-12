Ilgiorno.it - Schianti in auto. Mattinata tragica. Altre due croci nell’arco di nove ore

Un sabato di sangue sulle strade del Varesotto. Due persone hanno perso la vita in due distinti incidenti nel giro di poche ore. Il primo sinistro si è verificato in piena notte: erano circa le 3 quando un uomo, in base alle prime ricostruzioni, si è ribaltato con la sua Fiat Punto sulla provinciale 36 a Travedona Monate. Sul posto in via Veneto, nella zona del Villaggio Ignis, si sono subito portati i sanitari del 118, con due ambulanze, un’medica e l’elicottero decollato da Como. Ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla: era già troppo tardi. A causa delle ferite riportate nello schianto l’uomo è morto sul colpo. La vittima, Massimiliano Ugo Merli, aveva 52 anni ed era residente a Milano. Sul luogo dell’incidente i Vigili del fuoco e i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.