Salva-Milano in bilico ira di Sala | Io furibondo Nessuno ha detto abbiamo fatto tutto benema sempre tutto nella massima trasparenza

Ilgiorno.it - Salva-Milano in bilico, ira di Sala: “Io furibondo. Nessuno ha detto “abbiamo fatto tutto bene”ma sempre tutto nella massima trasparenza”

, 15 dicembre 2024 – “Incazzato”. Giuseppenon ne fa mistero, anzi. A suscitare l’ira del sindaco sono i tentennamenti dei senatori del Pd sull’opportunità di bissare l’approvazione delcosì com’è, senza modifiche che ne alleggeriscano l’impatto, anche a Palazzo Madama e le contestazioni alla legge che si susseguono da mesi dalle file del centrosinistra. L’ante: alla Camera dei Deputati il via libera c’è stato, ma le opposizioni si sono spaccate. Il Pd ha votato a favore, Avs e M5s contro. Decisivo il supporto al provvedimento garantito dal centrodestra, in particolare da Fratelli d’Italia e Lega. Una spaccatura che nel fronte progressista ha lasciato il segno. Da qui i tentennamenti di alcuni dem, intenzionati ad approfondire eventuali modifiche, e l’“incazzatura” di, preoccupato perché in caso di modifiche l’iter di approvazione ripartirebbe dall’inizio.