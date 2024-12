Zonawrestling.net - NXT: Hank & Tank vincono i titoli di coppia in ROW

Siamo ormai abituati a vedere wrestler della NXT mettersi alla prova in altre federazioni. Da Tavion Heights e Josh Briggs in NOAH, a Charlie Dempsey e Karmen Petrovic in Bloodsport, passando per i tanti nomi che sono comparsi in questi mesi in TNA, alcuni arrivando perfino a match titolati. Ma nessuno di questi era mai riuscito a vincere una cintura fuori da NXT. Almeno fino ad ora.Nuovi campioni diin ROWNella serata di ieri, infatti,Walker eLedger hanno fatto la loro apparizione a un evento di Reality of Wrestling, vincendo ididella federazione di proprietà di Booker T, già inserita tra i partner del nuovo programma WWE ID.hanno sconfitto i campioni in carica, Fly Def (Warren Johnson e Zack Mason), assicurandosi così le prime cinture della loro carriera.