Nuovi itinerari | dal 16 al 22 dicembre il Wine Art Festival Vesuvio in Tour

Si terrà dal 16 al 22ilArt Festin, kermesse che vuole proporreturistici per le aree interne della provincia napoletana e in particolare per sei comuni dell’area Vesuviana: Ottaviano, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Palma Campania e Poggiomarino. Il programma (frutto di un intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale) ha come obiettivo, spiegano i promotori in una nota, «quello di costruire un innovativo prodotto turistico che su più territori comunali utilizzi il vino e i prodotti gastronomici tipici come attrattiva immediata, e contribuire a costruire una percezione dell’area vesuviana come ‘Destinazione Turistica Gastronomica ed Enologica’”.