Miglior club del mondo, consegnato il premio

Il Città di Falconara, oggi Okasa Falconara, ha finalmente ricevuto il(fisico) didelnel 2022. Quelconferito da Futsalplanet nei Futsal Awards alla squadra che vinse tutto in Italia e in Europa. Un "prestigioso, difficile anche solo da tenere in mano per il peso e la gloria che comporta, tutta da condividere con le atlete e lo staff di quella magica annata", ha scritto ilsui social. A ritirarlo il capitano Erika Ferrara, "quella ragazzetta che arrivò in punta di piedi nell’inverno del 2017, in piena lotta retrocessione. La nostra Pupilla. La chiamammo così perché dovevamo proteggerla dalle tantissime difficoltà che avrebbe incontrato. Lei però, insieme al popolo delle Citizens, li ha superati tutti quegli ostacoli. Scalando tutti, ma proprio tutti quei gradini.