Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: clamorosa vittoria di Slind, Johaug solo 3^

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:27 CLASSIFICA 20KM TC: Astrid Oeyre(NOR) 1h02’38”Kerttu Niskanen (FIN) +10?1Therese(NOR) +13?5Krista Parmakoski (FIN) +41?9Victoria Carl (GER) +59?3Teresa Stadlober (AUT) +1’39”15:26di grande valore per Astrid Oeyre! Chiude terza, dietro anche a Niskanen.15:24 Attendiamo quindi l’arrivo della fuoriclasse norvegese per celebrare ladie capire in che posizione sul podio si attesterà.15:21 Incredibile seconda parte di gara di Astrid Oeyre, che ha inflitto distacchi abissali a tutta la concorrenza. Le uniche a starle dietro sono state Niskanen e, che però si dovranno inchinare.15:20 E’ DIETRO! Addirittura 8? persi da, che è ex-aequo con Niskanen a 2km dalla fine.