Ilrestodelcarlino.it - La vita agreste vista dal ’cantore’ Erbacci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Definito il cantore della Romagna, il pittore Gino(1925-2023) aveva saputo declinare, con cura e sensibilità, i temi che riguardavano larurale come zappatori, vignaioli, mietitori: ambienti da lui conosciuti e che aveva cercato di disegnare fin da quando era bambino. Opere di Ginosono esposte, fino al 6 gennaio, fra gli antichi tini del ristorante La vecia cantena d’la Pre’ di Predappio Alta. Artista generoso e sincero,sapeva trasmettere, attraverso il disegno e il colore, le emozioni della sua, presentate anche nei paesaggi, negli animali, negli attrezzi agricoli.era totalmente partecipe del mondo che dipingeva – sempre attraverso linguaggi oggettivi – in cui comparivano contadini intenti a lavorare e soprattutto tanto amore per la campagna.