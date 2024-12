Ilnapolista.it - La Juventus di Thiago Motta è deprimente, squadra in preoccupante involuzione (Gazzetta)

Ladiin)Laha pareggiato in extremis 2-2 col Venezia: impietosa e realistica l’analisi delladello Sport con Fabio Licari:Chiamate un dottore, subito, la Juve è malata di pareggite acuta e di tanti altri problemi e problemini che rischiano di trasformarsi in una cosa molto seria.Questa Juveè di, non del povero vice Hugeux. E sua è l’insistenza su Yildiz largo, su Koop inspiegabile, su Locatelli in panchina a impoverire la difesa, su Thuram centrale, sul palleggio davanti alla propria area che non incanta più nessuno. Per sua fortuna c’è Vlahovic che al 50’ non ha paura di niente, neanche di sbagliare un rigore che avrebbe incendiato uno stadio già inviperito per l’ennesima figuraccia.