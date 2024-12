Quotidiano.net - Fusillone al profumo di mare

, CREMA DI MANDORLE E RICCI, SEPPIA E PREZZEMOLO Ingredienti per 4 persone 400 gr400 gr Ricci di1 Seppia grande 1 Mazzo di prezzemolo 1 Testa di aglio 1 Mazzo di basilico 1 Limone Olio extravergine di oliva q.b. Peperoncino in polvere 500 gr Vongole 100 gr Vino bianco 300 gr Mandorla pelata 20 gr Nero di seppia Aprire le vongole in padella con uno spicchio di aglio e i gambi di prezzemolo, sfucon il vino bianco, portarle a cottura fino all apertura delle vongole. Successivamente filtrare l’acqua di cottura con un colino. Bollire una pentola d’acqua, cucinare le foglie di prezzemolo allungo. Frullare le foglie con un po’ di olio, sale e acqua di cottura fino a creare una crema. Aprire i ricci di, pulirli, frullare le mandorle pelate e frullarli insieme, emulzionarli cpn olio extravergine di olia e acqua.