Lapresse.it - Fdi, Giorgia Meloni chiude Atreju tra standing ovation e l’inno d’Italia

Leggi su Lapresse.it

Termina l’edizione di2024, la più lunga e grande della storia di Fratelli. Sitra gli applausi dei militanti che hanno affollato il villaggio del Circo Massimo, le bandiere edi Mameli. Durante l’intervento di, diversi i momenti in cui la folla è esplosa nella, in particolare quando ha ribadito la netta opposizione alla ‘mafia del mare’ degli scafisti e ai camorristi cacciati dalle case popolari occupate di Caivano. In questo caso,affonda anche contro ‘i guru alla Saviano’, affermando di aspettare ancora i suoi complimenti per quanto fatto nella provincia di Napoli e chiedendo provocatoriamente se il problema fosse l’impossibilità di fare una nuova serie Tv sul tema.