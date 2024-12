.com - Eccellenza / Fabriano Cerreto, ko pesante contro l’Atletico Mariner (0-2)

Leggi su .com

Gli ospiti conquistano il secondo successo stagionale. La squadra di Caporali paga un brutto avvio, sbaglia un rigore con Conti, nella ripresa non concretizza il forcing ed è sempre più in zona playout, 15 dicembre 2024 – Ilcade in casa 0-2e vede complicarsi la situazione in classifica. Senza i difensori squalificati Marino e Grassi, oltre agli acciaccati Fondi e Nacciarriti, la squadra di Caporali disputa un primo tempo deludente e poi la reazione non si concretizza, complice vari errori negli ultimi metri, tra cui un rigore parato da Amato a Conti a fine primo tempo.Gli ospiti fanno bottino pieno grazie ad un primo tempo giocato con buon piglio e nel quale si affacciano dalle parti di Mazzoni per tre volte prima del vantaggio: al 12? Rodriguez non arriva per un soffio sul cross di Lalaj, al 19? Cialini appoggia per Picciola il cui tiro dalla distanza scheggia la traversa e infine al 23? Cialini con un diagonale sollecita la risposta coi pugni del portiere locale.