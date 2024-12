Cinemaserietv.it - Charlize Theron come Michelle Pfeiffer in Scarface: le foto del party a tema gangster

Leggi su Cinemaserietv.it

ha reso omaggio avestendosiil suo personaggio, quello della seducente Elvira, la moglie di Tony Montana nel filme ha condiviso lesul suo profilo Instagram. Un omaggio talmente perfetto, che ha convinto anche la stessa, che ha lasciato un commento. Lesono state scattate in occasione di una festa lanciata dalla stessa, unche lei ha chiamato The Godfa(una fusione tra il suo cognome e il titolo originale de Il Padrino, che è The Godfather). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@africa)Nel post che accompagna le nove– l’ultima delle quali raffigura la Pfefiffer nel filmha ringraziato parrucchieri, stylist e nail artist che hanno reso possibile questa trasformazione, ma soprattutto “la migliore” ad aver interpretato questo ruolo, la