Anticipazioni Domenica In: Mara Venier tra cinema e Ballando con le Stelle (con un gradito ritorno)

Nuovo appuntamento conIn di. Nella puntata in onda su Rai1 si tornerà a parlare dicon le, che quest’anno sta ottenendo un grande riscontro di pubblico tra coreografie emozionanti, abbandoni e polemiche varie. Ma ci sarà spazio anche per il, la musica e la saggistica. Il programma si conferma anche in questa stagione televisiva come uno dei più apprezzati del piccolo schermo, seguito ogni settimana da oltre due milioni e mezzo di spettatori.In, lee gli ospiti del 15 dicembre15 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la quattordicesima puntata diIn, condotta come sempre da. La puntata si aprirà con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti di una divertente intervista in occasione dell’uscita del loro nuovo film Io e te dobbiamo parlare, aldal prossimo 19 dicembre per la regia dello stesso Alessandro Siani.