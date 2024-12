Formiche.net - Almodovar e la pillola dell’ultimo viaggio. La recensione di Ciccotti

New York. Ingrid (Julianne Moore: calma, razionale) durante il rito del “firma-copia” (dopo la presentazione del suo ultimo romanzo) viene a sapere da una sua vecchia conoscente della situazione di Martha (Tilda Swinton, serena e isterica al momento giusto), amica che non vede da anni, ricoverata per tumore al Lincoln Memorial. Il giorno dopo, si precipita a trovarla. Martha è una ex nota inviata di guerra. Riallacciano la vecchia amicizia. Si raccontano gli anni felici, «la New York anni Ottanta era tutta sesso, droga e feste» (Martha): insomma, fu gioventù allegra. Poi, la vita e la professione le divise. Una a seguire le guerre per il mondo, l’altra a scrivere romanzi. Martha ha una figlia adulta, Michelle, che non le perdona d’averla lasciata sola per lungi periodi, di non averle mai fatto conoscere quel padre che, reduce dal Vietnam, affetto da forte instabilità schizofrenica, lasciò la giovane famiglia.