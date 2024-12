Oasport.it - Volley, Trento travolge Civitanova e si regala la finale al Mondiale per Club. Michieletto e Lavia pimpanti

ha sconfittocon un secco 3-0 (25-20; 28-26; 25-19) e si è qualificata alladelper2024 dimaschile, in corso di svolgimento a Uberlandia (Brasile). I Campioni d’Europa si sono imposti di forza nel derby italiano che metteva in palio l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata e così domani pomeriggio (domenica 15 dicembre, ore 18.30) affronteranno i brasiliani del Sada Cruzeiro (Campioni del Sudamerica) con l’intento di conquistare il sesto titolo della propria storia, a sei anni di distanza dall’ultimo sigillo.I dolomitici si erano presentati all’appuntamento con i favori del pronostico, mentre i marchigiani avevano tentennato durante la fase a gironi, perdendo contro gli iraniani del Foolad Sirjan e concedendo un set agli egiziani dell’Al Ahly, tanto da chiudere al secondo posto in classifica e meritarsi l’incrocio più arduo.