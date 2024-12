Sport.quotidiano.net - Vincenzo Italiano affronta la Fiorentina: una sfida tra passato e presente

Non parlerà, in giornata,. Non tanto per il peso della partita, ma perché d’abitudine nelle settimane in cui i rossoblù hanno tre impegni non è prevista conferenza stampa per l’ultimo. Ma di certo l’ultimo impegno è il più importante e il match lo sente e parecchio, perché domani affronterà il suo recente: la. Se ne è andato spaccando la città, al termine di un percorso di crescita: rapporto logoro, però. L’attuale tecnico rossoblù ereditò unareduce dalla salvezza, dopo l’esperienza a La Spezia, e traghettata a due finali di Conference League e a una di Coppa Italia. Ha cambiato lo status dellae il proprio,. Non è bastato. "Perdente di successo" è l’etichetta più gentile che tanti tifosi da social gli hanno affibiato dall’altra parte dell’Appennino.