Viaggio nella luce

Idroscalo, Milano, ore 19 e 30 di un giorno di fine novembre. Buio, un po’ di nebbia che si alza dal bacino circondato dal parco. Poi, luci: un percorso delicato fatto di sassolini bianchi e illuminato da piccole lampadine di nuance calde ci conduce a un albero parlante. La sua voce invita a immergerci nel sentire della natura, nelle voci del bosco econnessione fra tutte le creature. Inizia il. Siamo a Light Cycles uno spettacolo di musica e, un’esperienza immersiva da praticare nel verde. Un attimo dopo ci ritroviamo in un sottobosco luminoso, un’onda sonora si distribuisce sui fiori ai piedi degli alberi con variazioni cromatiche dal bianco al blu, passando per i toni caldi del giallo-rosso.Impossibile non pensare al film Avatar, prima parte: quel tocco degli uomini blu che metteva in connessione tutte le cose del creato è sotto i nostri occhi.