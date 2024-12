Ilrestodelcarlino.it - Valentina Orioli si dimette da assessore alla Nuova Mobilità di Bologna

"Farò altro nella vita". L’annuncio è arrivato come un fulmine a cielo non troppo sereno. Magari più nebuloso, vista la centralità nel panorama bolognese della viabilità (tram, cantieri, Passante, Città 30), pochi minuti dopo la composizione dell’Assemblea legislativa (e della giunta regionale nei giorni scorsi). In un venerdì mattina, come quando un artista musicale rilascia a sorpresa un nuovo disco, e tutti subito non parlano d’altro.annuncia le proprie dimissioni da, e tutti subito hanno iniziato a ragionare su un possibile rimpasto in vista. Anche la sede, oltretempistica, ha lasciato molti perplessi: non una conferenza o un punto stampa, come fu ad esempio a luglio per Elena Di Gioia che lasciò la carica di delegataCultura (quando lo stesso sindaco parlò di rimpasto entro fine anno), né una nota o una dichiarazione scritta, ma l’incontro a Casalecchio dedicatolinea blu del tram.