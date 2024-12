Thesocialpost.it - Skipass, 10 consigli per risparmiare sugli impianti. La guida di Altroconsumo

Negli ultimi anni gli amanti della neve hanno dovuto spesso rinunciare alle proprie vacanze in montagna a causa dei costi sempre più esagerati. Da un’indagine effettuata dasui prezzi delloin 38 rinomate stazioni sciistiche emerge che anche questa spesa, già tradizionalmente piuttosto cara, nell’ultimo anno è cresciuta ulteriormente: “Il costo del biglietto giornaliero, ad esempio, aumenta in media del 4,1%, mentre quello settimanale (5 giorni) cresce del 3,8%. Per fare due conti, una famiglia di tre persone, rischia di spendere in media 186 euro al giorno solo di“. Ma è possibile riuscire aqualcosa in modo che tutti possano tornare a permettersi questa uscita invernale? La risposta è sì. Ecco 10da tenere a mente quando si acquista il pass glidi risalita.