Metropolitanmagazine.it - "Raddoppieremo il fatturato entro 5 anni": Cosmetica Hub pensa al futuro (e punta a chiudere il 2024 a 58 milioni)

“Oggi l’export rappresenta circa il 20% del, l’obiettivo è raddoppiare nei prossimi 3-5, superando gli 80di euro in termini di ricavi totali”: è quello che ha affermato Micol Caivano. L’amministratore delegato diHub ha parlato degli obiettivi del brand da qui ai prossimi cinque, in un’intervista a MF-Milano Finanza.Hub vuoleila 58di euro (e +11,5%)“Abbiamo chiuso il 2023 con ricavi netti per 52di euro, in miglioramento del 25% rispetto al 2022 e un ebitda di 6,75, con un margine del 13%. Nelpuntiamo acon ricavi intorno ai 58di euro (+11,5%) e un ebitda in costante miglioramento, stimato a 8di euro (margine del 13,8%)”. Questa è la previsione dell’amministratore delegato, che prospetta una chiusura in positivo del bilancio di quest’anno.