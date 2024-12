Secoloditalia.it - Meloni a sorpresa sul palco di Atreju col premier libanese Mikati: “Amico mio e dell’Italia”

Daldinel cuore di Roma, pulsano le arterie che portano ai gangli connettivali internazionali che rivivono nell’agenda delle emergenze mondiali. Ed è da lì, dal Circo Massimo e daldella kermesse romana di FdI che il dibattito diplomatico e geopolitico trae nuova linfa e spunti d’attualità. Come è da lì che il presidente del Consiglio Giorgiaha presentato il primo ministro del Libano Najibsuldi, la kermesse del suo partito.suldiaccoglie ilE allora: «Sono qui velocemente per presentare il prossimo ospite perché ci tengo – ha esordito la leader di FdI –. Una persona alla quale tengo molto, con cui abbiamo molto lavorato in questi mesi difficili, particolarmente sulla crisi mediorientale, e con cui siamo arrivati a un primo passo importante: l’avvio di un cessate il fuoco in Libano.