Mara Venier dietrofront su Domenica In | Se mi vogliono rimango

La stagione televisiva è ancora lunga e mancano mesi prima della pausa diIn. Eppure, come ogni anno, torna ciclica una domanda:tornerà anche alla conduzione della prossima edizione? Fino a qualche settimana fa aveva confermato le sue intenzioni di lasciare la guida del contenitore dellapomeriggio di Rai1. Ma qualcosa parrebbe cambiata, visto che ha espresso un parere ben diverso da Bruno Vespa a Cinque Minuti.torna alla conduzione diIn anche il prossimo anno?Sì, no, forse.è un pilastro. La Zia d’Italia. Impossibile, al giorno d’oggi, immaginare la conduzione diIn affidata a un’altra persona. Prima o poi verrà quel momento, certo, ma potrebbe non arrivare tanto presto. Più volte nel corso degli ultimi anni ha invero cambiato idea sul suo futuro nel programma dellapomeriggio, tanto che lo ha ammesso lei stessa.