Oasport.it - La F1 è pronta a tornare in Africa. Il Ruanda si candida e prova a beffare il Sudafrica

La Formula Uno sembra davvero ad un passo dal ritorno nel Continenteno. Lo si legge e scrive ormai da tempo immemore (a volte più come una idea piuttosto che qualcosa di realistico) ma, questa volta, sembra davvero che ci sia un fondo di verità. Anzi qualcosa più di un semplice “fondo”. La grande curiosità, però, riguarda il “dove” si gareggerà. Tutto sembrava portare verso il Sudcon lo storico tracciato di Kyalami (dove si è corso fino al 1993) che preme da tempo per il ritorno in calendario, ma le ultime notizie sembrano proporre qualcosa di differente.Nelle ultime ore, infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale della importante e concretatura delper organizzare una gara di Formula Uno. Una vera e propria sorpresa, suffragata anche dalla notizia che sarà costruito un nuovo circuito vicino all’aeroporto che dovrebbe sorgere a Bugesera, nei pressi della capitale Kigali.