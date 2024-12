Justine Mattera la difficile vita della sorella Jessica | il linfoma il tumore al seno e l’infarto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –minoreshowgirl, ha raccontato del suopercorso di, segnato da diverse battaglie: daldi Hodgkin, diagnosticato a soli 11 anni, alavuto lo scorso anno. “È stata una grande battaglia, ho dovuto imparare tutto dall’inizio, non pensavo di riuscire a riprendermi”, ha dettoospite a Verissimo, insieme alla. “I medici mi giuravano che col tempo sarei guarita, ma io avevo molto paura”, ha raccontatoricordando uno dei periodi più difficilisua, quando lo scorso anno ha affrontato un trapianto al cuore dopo aver avuto un infarto. Non riuscendo a trattenere le lacrime, laha detto: “Ho pensato di perderla, mi sono resa conto di quanto fosse importante per me.