Notizieaudaci.it - Federica Brignone ‘esorcizza’ l’infortunio con l’ironia, De Chiesa: ‘Non vedo spiragli’

Leggi su Notizieaudaci.it

La campionessa azzurra ha ricevuto la telefonata di Mattarella“Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l’ho fatta grossa in negativo”. Il giorno dopo la caduta choc in Val di Fassa e il brutto infortunio che le ha causato fratture e la rottura del crociato,non perde il suo spirito e attraverso i social ringrazia chi in queste ore la sta sostenendo postando una foto che la ritrae in clinica dove è stata operata giovedì 3 aprile.: ‘Come al solito faccio le cose in grande’Sono migliaia i messaggi di sostegno per la sciatrice che nel tardo pomeriggio di venerdì 4 aprile ha anche ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina – le parole della 34enne – Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere.