Meloni | Sui dazi decisione sbagliata e penalizzante per l' Italia ma l' impatto è affrontabile

AGI - "Gli Stati Uniti hanno annunciato due giorni fasu merci e prodotti importati da gran parte degli Stati del mondo, prevedendoli del 20% su molti prodotti dell'Unione europea. Queste tariffe si aggiungeranno a quelle già previste per specifiche merci e prodotti come automobili (25%), acciaio e alluminio. Penso che questadell'amministrazione Trump sia, perchè le economie delle nazioni occidentali sono fortemente interconnesse e politiche protezionistiche così incisive danneggeranno non solo l'Unione europea ma anche gli Stati Uniti". Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo in consiglio dei ministri. "Qualsiasi ostacolo agli scambi internazionali - ha argomentato la premier - èper una nazione come l', che ha una lunga tradizione di commercio con l'estero e che può contare sulla grande forza del Made in Italy.