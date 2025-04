Mistermovie.it - Mister Movie | Mountainhead: Svelato il film HBO del creatore di Succession con Steve Carell

HBO ha finalmente alzato il sipario sui dettagli essenziali del nuovo, attesissimo progetto cinematografico firmato da Jesse Armstrong, la mente brillante dietro il successo planetario di. Questa pellicola rappresenta il suo esordio ufficiale alla regia di un lungometraggio. La produzione, giunta ormai alle battute finali, ha avuto come suggestivo scenario Park City, nello Utah, con la conclusione delle riprese prevista per questa settimana.Il nuovoHBO condaldi.Battezzato ufficialmente, ilsi concentra sulle vicende di un gruppo esclusivo di amici miliardari che si ritrovano insieme proprio mentre sullo sfondo si profila una complessa crisi internazionale. Sono state diffuse anche le prime immagini ufficiali, che permettono al pubblico di dare un primo sguardo al cast di prim'ordine, guidato dall'eccellente(noto per The Office e The Patient), candidato agli Emmy, che interpreterà il personaggio di Randall.