Mister Movie | Ronnie Wood nel film ‘Kitties’ | Convinto da Billy Bob Thornton per un cameo epico

La nuova commedia 'Standing on the Shoulders of Kitties', ispirata alla serie TV canadese 'Trailer Park Boys', vede il personaggio di Bubbles, interpretato da Mike Smith, formare una band country. La trama segue la band in un tour europeo di supporto al gruppo rock The Boxmasters, guidato daBob, che interpreta se stesso. Ilinclude un'apparizione speciale del chitarrista dei Rolling Stones,, anch'egli nel ruolo di se stesso.L'intervento decisivo diper la star dei Rolling Stones.Lo sceneggiatore e attore Mike Smith ha rivelato come l'inclusione della leggenda della musica sia stata possibile. Smith aveva immaginato una grande rockstar per una scena cruciale ambientata negli iconici Abbey Road Studios di Londra, ma si è reso conto solo pochi giorni prima delle riprese di non avere ancora nessuno.