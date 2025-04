Vela Trofeo Princesa Sofía | Ugolini Giubilei in testa verso la Medal Race Tanti italiani a caccia del podio

Leggi su Sportface.it

Il Sofia ha completato la sua quinta e penultima giornata di gare. La regata si concluderà domani nella Baia di Palma di Maiorca, in Spagna, con il programma che prevede le e le Series. L'Italia si trova in lizza per il su diversi fronti, con Gianluigi e Maria in ai Nacra 17 prima della. Gli azzurri hanno ottenuto uno score di 2-5, mettendosi davanti per otto punti sui cinesi Zhao e Sha e per otto lunghezze su Gimson e Burnet dal Regno Unito. Nel 470 misto, Elena Berta e Giulio Calabrò sono in seconda posizione, a diciotto punti dagli inglesi Wrigley e Harris. Alle loro spalle, c'è il duo tedesco composto da Diesch e Markfort.