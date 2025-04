Sololaroma.it - Ipswich Town-Wolverhampton, il pronostico: brividi salvezza, 1° tempo e Delap eroe?

Leggi su Sololaroma.it

Vigilia di Premier League in questo primo weekend d’aprile, con una 31ª giornata pronta a partire dopo la fine del turno infrasettimanale. Nella giornata di sabato 5 aprile, saranno Everton e Arsenal ad aprire le danze, prima di lasciare spazio alle tre gare in programma alle 16:00. Tra queste anche unche può riaprire o chiudere definitivamente la lotta alla, e va da se che la sfida di Portman Road vada seguita con molto attenzione.E basta dare un rapido sguardo alla classifica per capire che per i padroni di casa si tratti di una vera e propria ultima spiaggia, che non permette risultati diversi dalla vittoria: Tractor Boys al terz’ultimo posto, e dunque retrocessi, con 20 punti, a 9 lunghezze di distanza proprio dalsalvo. La vittoria sul campo del Bournemouth nell’ultima giornata fa morale, ma per l’trattasi dell’ultima chiamata per la, per riaccendere una fiammella di speranza con poi altre 7 giornate da giocare.