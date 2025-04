Cos’è la Gold Card con il ritratto di Trump che per 5 milioni di dollari dà diritto alla cittadinanza USA

Trump Card sarà disponibile nelle prossime settimane, promettendo un’attrazione di capitali e investitori facoltosi pronti a contribuire all’economia americana. Leggi su Fanpage.it Il presidente USA ha dichiarato che lasarà disponibile nelle prossime settimane, promettendo un’attrazione di capitali e investitori facoltosi pronti a contribuire all’economia americana.

A cosa serve il nuovo tasto di WhatsApp?. Cos’è il nuovo tasto comparso su WhatsApp e a cosa serve. Nuovo tasto su WhatsApp per Meta AI: cos'è, a cosa serve e perché non si può (ancora) disattivare. La saponetta da mangiare: sa di fagioli, ha un significato serio. Cos’è Casa Cervi e perché è diventato il ritrovo del Pd. Cos'è la 'gold card' con il volto di Trump: per 5 milioni di dollari dà diritto alla residenza negli Usa. Ne parlano su altre fonti

Perché COS vuole sfilare come gli altri brand? - Per presentare la sua collezione Primavera/Estate 2025, il marchio ha portato un centinaio di ospiti in una cava di marmo ad Atene, chiamando a raccolta Adrien Brody, Sharon Stone, Gemma Chan e Jodie ... (gqitalia.it)

Ivie, cos’è, chi deve pagarla, calcolo e scadenze - Chi detiene un immobile all'estero deve versare l'IVIE (imposta sul valore immobili all'estero). Ecco come calcolare la base imponibile, l'aliquota e le scadenze previste. (money.it)