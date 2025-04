Meloni | I dazi non sono la catastrofe che qualcuno racconta

AGI - "Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata, che non favorisce nè l'economia europea nè quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l'allarmismo che sto sentendo in queste ore. Il mercato degli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg1. "Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che alcuni stanno raccontando". "Le opposizioni fanno il loro lavoro però da loro attualmente non mi è arrivata neanche una proposta" e ha aggiunto "Noi", come governo, "stiamo facendo e dobbiamo fare uno studio sull'impatto reale che settore per settore ha" la scelta degli Usa sui dazi, "ci confronteremo la settimana prossima con i rappresentanti delle categorie produttive per confrontarci anche con le stime che hanno loro, cercare le soluzioni migliori".

