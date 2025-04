Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 20:25

apriamo con le code per incidente km 585 in A1 Roma Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare della capitale in interno a Code a tratti per traffico tra casa e linea piatta la situazione anche in esterna tra Laurentina e Tuscolana abbiamo sguardo alle altre notizie per i cantieri autostradali sul raccordo anulare per lavori di risanamento della pavimentazione e te alle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso in entrambe le carreggiate lo svincolo per la diramazione Roma nord ti consiglia di utilizzare lo svincolo per La Salaria e riprendere la diramazione Roma nord da Settebagni chiudiamo con una notizia che ci porta in provincia di Latina previsto per questa sera alle 20-30 al termine dei lavori di rifacimento del Piano viabile del Ponte Marino sulla statale Pontina Terracina con conseguente riapertura al transito nel tratto interessato In entrambe le direzioni