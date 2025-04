Iuliano non molla e rilancia su Calciopoli | Scudetti revocati? Ho questa speranza per un motivo

Iuliano, ex difensore della Juve, chiede a gran voce questo in merito a Calciopoli: la sua richiesta riguarda gli Scudetti revocati!

I microfoni di Radio Kiss Kiss hanno dato voce a Mark Iuliano. L'ex difensore della Juve rivuole indietro almeno uno dei due Scudetti vinti dai bianconeri rispettivamente al termine del campionato 2004/2005 e del campionato 2005/2006. Ecco le sue parole che risuonano come una speranza.

PAROLE – «Scudetti in carriera? Spero che uno me lo ridiano onestamente, io l'ho vinto sul campo».

