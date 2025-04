Laprimapagina.it - AMAB Assisi: la Mostra Arte Antiquariato celebra i 50 anni con un’edizione speciale

LaAntiquaria diraggiunge il traguardo del mezzo secolo ei suoi cinquant’condi, in programma dal 24 aprile al 1° maggio 2025 presso Umbriafiere di Bastia Umbra. L’evento si inserisce nel contesto del Giubileo e dell’ottavo centenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’, arricchendo il panorama culturale della regione con una proposta artistica di alto livello.Dal 2023,ha ampliato la propria offerta diventando un punto di riferimento perAntica, Moderna e Contemporanea, aprendosi anche a nuove forme espressive come musica, danza, fotografia, design e spettacolo. L’edizione 2025 si distingue per un programma che affianca alla tradizionale esposizione diuna serie di eventi collaterali, tra cui performance dal vivo, incontri e convegni su tematiche artistiche, estetiche e culturali.