Nuovo allenatore Juve tracciato il profilo del tecnico del futuro | ecco chi è il favorito a sedersi sulla panchina bianconera!

JuventusNews24Nuovo allenatore Juve, Fabiana Della Valle non ha dubbi: c’è un nome in particolare che scalda la fantasia della dirigenza bianconera: ecco chi è!Nel corso del suo video, pubblicato sul proprio canale You Tube, Fabiana Della Valle ha tracciato l’identikit del Nuovo allenatore della Juve. ecco chi potrebbe sostituire Igor Tudor.TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea originaria della Juve, nel momento in cui ha deciso di esonerare Motta, era quella di prendere appunto un allenatore ad interim per completare quest’annata».CONTE – «Nella prossima stagione, però, la Juve deve tornare a lottare per lo scudetto. Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, tracciato il profilo del tecnico del futuro: ecco chi è il favorito a sedersi sulla panchina bianconera! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, Fabiana Della Valle non ha dubbi: c’è un nome in particolare che scalda la fantasia della dirigenzachi è!Nel corso del suo video, pubblicato sul proprio canale You Tube, Fabiana Della Valle hal’identikit deldellachi potrebbe sostituire Igor Tudor.TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’dellantus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea originaria della, nel momento in cui ha deciso di esonerare Motta, era quella di prendere appunto unad interim per completare quest’annata».CONTE – «Nella prossima stagione, però, ladeve tornare a lottare per lo scudetto.

Nuovo allenatore Juventus: da Conte a Mancini, i cinque nomi per la panchina del futuro. E spunta una soluzione a sorpresa! - Nuovo allenatore Juventus: da Conte a Mancini, i 5 nomi per la panchina del futuro. E spunta una soluzione a sorpresa per la prossima stagione Sarebbero cinque gli allenatori candidati a sedere sulla ... (juventusnews24.com)

Nuovo allenatore Juventus, può riaprirsi a sorpresa questa pista per la prossima stagione! Gli aggiornamenti - Nuovo allenatore Juventus, può riaprirsi a sorpresa questa pista per la prossima stagione! Gli aggiornamenti sul futuro della panchina bianconera In casa Juventus andranno avanti nel corso delle pross ... (juventusnews24.com)

Nuovo allenatore alla Juve: ha già scelto il primo colpo - La Juventus ha deciso chi prenderà il posto di Thiago Motta: il nuovo tecnico ha già indicato quale deve essere il primo colpo di mercato ... (juvelive.it)