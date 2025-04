Ilnapolista.it - Nonostante qualche possibile interesse, Manna vuole restare al Napoli (Schira)

sia legato alda un contratto valido fino all’estate 2029, negli ultimi giorni Giovanniè stato accostato a diverse società. Alcuni lo vedrebbero in procinto fare rientro alla Juventus, qualora l’attuale tecnico azzurro Antonio Conte dovesse decidere di tornare alle origini. Altri invece lo vorrebbero al Milan, dove sono alla disperata ricerca di un nuovo direttore sportivo. Tra le tante voci che si susseguono in queste ore, anche l’esperto di mercato Nicolòha espresso il suo parere a riguardo, prospettando per il dirigente campano una sicura permanenza all’ombra del Vesuvio.Leggi anche: Milan, occhio a Sarri per la panchina. Paratici? È una situazione delicata (Pedullà)sul futuro dile ultime indiscrezioni e, i piani di Giovannisono chiari:ale ha un contratto a lungo termine fino al 2029”, si legge in un messaggio scritto dasu “X“.