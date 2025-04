Dazi Borse ancora in profondo rosso | Piazza Affari chiude a -65% | Meloni | da Trump scelta sbagliata che penalizza l' Italia

Trump: 5.000 miliardi sono andati in fumo solo negli ultimi due giorni. Estesa di ulteriori 75 giorni la scadenza per un accordo su TikTok Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Borse ancora in profondo rosso: Piazza Affari chiude a -6,5% | Meloni: da Trump scelta sbagliata che penalizza l'Italia Leggi su Tgcom24.mediaset.it Wall Street ha bruciato 9.600 miliardi di dollari dal giuramento di: 5.000 miliardi sono andati in fumo solo negli ultimi due giorni. Estesa di ulteriori 75 giorni la scadenza per un accordo su TikTok

Dazi, ultime notizie in diretta | Borse a picco, Milano chiude a -6,53%. Trump: «È il momento di arricchirsi più che mai». La Cina: tariffe del 34% su prodotti Usa. Le Borse di oggi affondano per i dazi, Milano chiude a -6,53%. L’Europa brucia altri 820 miliardi. Borse in profondo rosso, ancora in balia del tornado dazi. Piazza Affari la peggiore in Europa. Dazi, Meloni: da Trump scelta sbagliata che penalizza l'Italia | Male le Borse europee, Piazza Affari chiude in profondo rosso a -6,5%. Borsa, Europa ancora in profondo rosso. Milano tra le peggiori. I dazi di Trump non perdonano. Dazi Trump, ancora giù le Borse europee: cosa succede. Ne parlano su altre fonti

