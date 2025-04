LIVE Svezia-Italia 1-1 Nations League calcio femminile in DIRETTA | le svedesi pareggiano in apertura di secondo tempo

56? Anche fortunoso il gol perchè Asllani aveva avuto un brutto rimpallo con il primo tocco.55? GOOLLL!!! La Svezia ha pareggiato con Asllani che arriva all'ultimo centimetro e appoggia in porta.54? Fase di confusione. Tanti falli e poco gioco in questo momento.52? Si inizia solo ora. Cambio per le azzurre. Entra Cantore al posto dell'infortunata Beccari.51? Ancora a terra l'attaccante Italiana.50? Subito Beccari dall'altra parte!!! Falk para facilmente. È rimasta a terra però Beccari. Se n'è accorta tardi l'arbitro.49? Pallone DIRETTAmente sulla traversa che viene rimbalzato al centro dell'area. Fallo in attacco. L'Italia ha possibilità di respirare.49? Sarà angolo per le padrone di casa. Scese in campo molto aggressive le svedesi.48? Giuliani invita alla calma.

