Grande Fratello adesso tutto è cambiato | il discorso di Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta che non è piaciuto ai fan

Il rapporto traè sempre più altalenante. Nonostante tra i due non manchino mai forti momenti di passione, la loro quotidianità è spesso caratterizzata da battibecchi e fraintendimenti. Anche di recente era nata una discussione tra loro in cui il 28enne aveva preso la decisione di allontanarsi in modo definitivo dall’ex Velina.Nelle ultime settimane, poi, si sono trovati a dover vivere l’esperienza delseparatamente, anche se solo per qualche giorno., insieme ad alcuni suoi compagni, ha trascorso circa una settimana tra le mura grigie del tugurio.è rimasta con il resto del gruppo nella solita Casa, avvertendo tantissimo la mancanza del suo partner e contando i giorni per il loro ricongiungimento., già in occasione di quella breve interruzione, aveva espresso la volontà di vivere il percorso in solitudine, nostalgico della vecchia spensieratezza che aveva animato le sue prime settimane nel reality.