Dieta e salute mentale | evitare i cibi industriali vuol dire non cadere nella ‘trappola’

Nel 2022 un gruppo di scienziati in un articolo (Nutrition and mental health: A review of current knowledge about the impact of diet on mental health) ha selezionato gli studi dedicati all’influenza dell’alimentazione sullacercandoli sul database Pubmed. Fra quelli con il maggiore valore scientifico e le citazioni ricevute hanno scoperto che i più autorevoli sono oltre un centinaio. Da allora il numero è ulteriormente cresciuto.Consultandoli è risultato ormai evidente che la cosiddettamediterranea, che si potrebbe definire un canone medico basato sull’alimentazione tradizionale italiana, fondata su ingredienti come cereali integrali, legumi, verdura, frutta, olio extra vergine di oliva e pesce, combatte le infiammazioni che influiscono sull’umore, come ansia e depressione.