Cyril Descours, chi è l'ex compagno di Alessandra Martines (Fantaghirò)

, la ballerina ed attrice conosciuta dal grande pubblico per la serie cult “”. Una storia d’amore importante quella condivisa dall’attore francese con lache nel 2008 si sono sposati e poco dopo hanno avuto anche un figlio di nome Hugo.Un figlio molto desiderato e arrivato quando Alessandraaveva 49 anni, “Non conto il passare degli anni, mio figlio Hugo è venuto in maniera naturale. È stato molto voluto, soprattutto dal papà”, ha dichiarato l’attrice nell’intervista su Rai Uno. L’amore però ad un certo è finito come ha confessato l’attrice nel salotto di Domenica In a Mara Venier: “Sono single. Io eci siamo lasciati. Non stiamo più insieme. È la prima volta che lo dico”. Dopo il matrimonio e la nascita del piccolo Hugo,e Alessandra hanno deciso di rompere, ma oggi sono ancora in ottimi rapporti proprio per il bene del piccolo.