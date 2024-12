Ilnapolista.it - Conte: «A Neres chiedo le stesse cose che chiedo a Kvara, oggi ha una grande chance»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioè intervenuto nel pre-gara di Udinese-Napoli in diretta ai microfoni di Dazn. Focus del suo intervento la gara odierna tra i bianconeri e il Napoli, che dovranno inseguire l’Atalanta ora che i bergamaschi hanno vinto in casa del Cagliari (con un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù da Pairetto).: «Vogliamo comandare il gioco»Di seguito quanto dichiarato integralmente all’emittente:«L’Udinese è una squadra molto fisica da anni, vanno in questa direzione come progetto. Noi dobbiamo fare la nostra partita, comandare il gioco e trovare le giuste soluzioni per far gol. Siamo appena all’inizio della nostra ricostruzione, è inevitabile che abbiamo cercato di aggiungere più fisico alla nostra squadra. Detto questo anche la qualità è essenziale per una squadra ambiziosa come la nostra, vogliamo giocare a calcio»Su:«Noi ci alleniamo sempre, sia titolari che alternative.