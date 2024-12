Romadailynews.it - Cina-Francia: vicepremier He incontra consigliere diplomatico del presidente francese

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 14 dic – (Xinhua) – Ilcinese He Lifeng hato ieri a Pechino Emmanuel Bonne,del. He, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha osservato che laha sempre considerato lacome un partner prioritario nel suo percorso di sviluppo. Lae’ pronta a lavorare con laper attuare le intese comuni tra i due capi di Stato, rafforzare il dialogo strategico, approfondire la cooperazione nei settori tradizionali, ampliare la cooperazione in settori emergenti e promuovere lo sviluppo stabile e solido delle relazioni economiche e commerciali-UE attraverso l’apertura di alto livello, ha affermato He. Bonne ha dichiarato che lasostiene la promozione dell’apertura e della cooperazione tramite un dialogo costruttivo ed e’ disposta a lavorare con laper favorire lo sviluppo sostenibile, equilibrato e di alta qualita’ della cooperazione economica e commerciale bilaterale.